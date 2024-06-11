استعدادا لعيد الأضحى.. رئيس مطاي يتابع سلامة المعديات النيلية

تفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي المعديات النهرية بالشيخ حسن التابعة لمجلس قروي أبو عزيز، بمطاي للتأكد من جاهزية جميع معدات السلامة وسريان التراخيص الخاصة بالمعديات.

وتابع محمد عبد الغني، رئيس المركز المرور على مراسي المعديات النهرية رافقه محمود ابراهيم مساعد رئيس المركز، حيث تم التأكد من أن جميع التراخيص سارية و جاهزية معدات السلامة والالتزام بالحمولة المحددة، حرصا على صحة وسلامة الجميع .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والمتابعة المستمرة للمعديات النهرية وجاهزيتها خلال عيد الأضحى المبارك.

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