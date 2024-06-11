رئيس مدينة الشهداء يناقش تجهيز المجزر ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعا مع الدكتور أحمد العبد مدير الإدارة البيطرية، والدكتور خالد العبد مدير المجازر بالشهداء، لتنسيق عملية ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع توعية المواطنين بأهمية الذبح بالمجزر، حيث تتم عملية الذبح تحت الإشراف الطبي لضمان سلامة اللحوم، وإعمالاً بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، والقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ والذي يقتضي بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع أو المحلات، حيث يتم تخصيص أماكن ملائمة يتوافر بها المياه، والصرف.

وأكد أبو حطب، ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية البيطرية والصحية والتموينية والبيئية للقيام بحملات مشتركة متواصلة على الأسواق ومحلات الجزارة لضمان جودة وسلامة السلع الغذائية واللحوم المعروضة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بتوفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، وحفاظاً على البيئة ومنع تلوثها.