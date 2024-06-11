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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يناقش تكثيف الأنشطة الدعوية والاستعدادات لتجهيز ساحات عيد الأضحى

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية، وبحضور الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات؛ لمناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة القادمة، من خلال الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، وقوافل الواعظات، والبرنامج الصيفي للطفل، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، ومشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام.

كما أكد خلال الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، قائلا “لا بد أن نسابق الزمن في تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية، حتي يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير”، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة.

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