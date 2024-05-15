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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

غير مؤهلين.. "تعليم النواب" تكشف أسباب أزمة تعيين الـ30 ألف معلم

النائب حسام المندوه
النائب حسام المندوه
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كشف النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أزمة تعيين الـ30 الف معلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المشكلة تتمثل في عدم توافر المعايير والمقاييس المطلوبة في عدد كبير من المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم.

وتابع حسام المندوه: «خريجي الكليات يعتقدون أن الدراسة الأكاديمية كافية لسوق العمل، لابد أن يكون الطلاب لديهم إدراك حول متطلبات سوق العمل وتأهيل أنفسهم لسوق العمل، حيث تم قبول نحو 16 ألف خريج للمسابقة».

النائب حسام المندوه لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس النواب وزارة التربية والتعليم أزمة تعيين الـ30 الف معلم