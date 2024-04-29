حبس سائق متهم بالنصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم في مجال الأدوية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين واستيلائه على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية، بعد ان حرروا ضده بلاغـًا بقسم شرطة العمرانية، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وكذلك التحري عن نشاط المتهم وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

كما استمعت النيابة لأقوال الـ 4 مواطنين الشاكيين السائق، والذين أكدوا في أقوالهم أن السائق قام بالنصب عليهم وأخذ أموالهم بعدما اتفقوا فيما بينهم على أن يعطوه الأموال مقابل تشغيلها في مجال تجارة الأدوية، وأن يتحصلوا منه على أرباح في موعد محدد، إلا أنه مالط في السداد، وحرووا محضرًا ضده.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (4 مواطنين) بتضررهم من (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.