بعد نجاح اجتماع الغرفة.. تجار بورسعيد يخفضون أسعار الأسماك بنسب وصلت إلى 50%

شهد سوق الأسماك الحضاري الجديد في محافظة بورسعيد، انخفاضا في أسعار الأسماك، اليوم الاثنين، بنسب تجاوزت 50% في بعض أنواع الأسماك، وذلك في اليوم التالي لنجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومجلس شعبة الأسماك، برئاسة عبده رضوان، وعدد من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية ومراكب الصيد، وتجار الجملة والتجزئة، وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

وأقدم تجار الجملة على البيع بالتجزئة لأبناء بورسعيد داخل السوق بأسعار غير مسبوقة، حيث انخفض سعر كيلو السردين من 130 جنيه إلى 50 جنيه، وسعر الشبار الأبيض من 100 جنيه إلى 50 و60 جنيه حسب حجمه، والطوبار من 130 و150 جنيه إلى 60 و80 جنيه للكيلو حسب حجمه ،وسمك دنيس بردويل انخفض من 250 إلى 150 جنيه للكيلو، والشخرم من 120 إلى 60 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار سمك البوري ما بين 60 إلى 90 جنيه حسب حجمه.

من جانبه، وجه رئيس الغرفة الشكر إلى شعبة الأسماك، وتجار بورسعيد على سرعة الاستجابة لنتائج اجتماع الأمس، مؤكدا على أن الغرفة تتابع أسعار كافة السلع داخل الأسواق من خلال لجان مشكلة للقيام بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق على مدار اليوم.

كما توجه بالشكر إلى أبناء بورسعيد على ثقتهم في الغرفة التجارية ببورسعيد والمظهر الوطني الحضاري الذي ظهروا عليه طوال فترة المقاطعة، وما أظهروه من ثقة ومشاعر طيبة عقب البيان الذي أصدرته الغرفة في نهاية اجتماع الأمس.

وجدد رئيس الغرفة تأكيده بأن يظل باب الغرفة التجارية ببورسعيد مفتوحا أمام تجار المدينة الباسلة وأبنائها.

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٩_١٢٢٥١١

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٩_١٢٢٣٣٨

IMG-20240429-WA0045

IMG-20240429-WA0046

IMG-20240429-WA0043

IMG-20240429-WA0041

IMG-20240429-WA0030

IMG-20240429-WA0027

IMG-20240429-WA0028

IMG-20240429-WA0025

IMG-20240429-WA0023

IMG-20240429-WA0019

IMG-20240429-WA0020

IMG-20240429-WA0015

IMG-20240429-WA0013

IMG-20240429-WA0016

IMG-20240429-WA0012

IMG-20240429-WA0010

IMG-20240429-WA0009