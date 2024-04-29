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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي يؤكد موقف مصر الراسخ باحترام وحدة أراضي البوسنة والهرسك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، والاستعداد للتعامل مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.

وتقدم الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بثته إكسترا نيوز، بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنيا التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.

وأوضح: «لقد أجرينا مباحثات مهمة عكست الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين».

- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس البوسنة والهرسك - مؤتمر صحفي