طارق رسلان: مصر قبلة العلم منذ آلاف السنين ولا بد من إزالة معوقات تفعيل هيئة جودة التعليم

أكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن العالم يسوده ثورة تكنولوجية وتعليمية هائلة ولابد من مسايرة هذه الثورة والسير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبه لبناء دولة مصرية عصرية حديثة.

وطالب رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، الحكومة بمزيد من الدعم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بهدف خلق أجيال قادرة علي قيادة المستقبل.

وتابع رسلان بان مصر هي قبلة العلم منذ آلاف السنين ومنارة الشرق وتستحق ان تكون في مكانة اكبر من ذلك، مشددا علي ضرورة ازالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي.

وتقدم رسلان خلال كلمته في الجلسة بالتهنئة الى الاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.