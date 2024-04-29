بعد اعتذار السولية والشحات.. الأهلي يتمسك بالعقوبة

رفض خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، تخفيف أو رفع العقوبات التي فرضها على ثنائي الفريق عمرو السولية وحسين الشحات على خلفية أزمة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

ووقع خالد بيبو عقوبات مالية كبيرة على الشحات والسولية بسبب خروجهما عن النص والاعتراض على قرارات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خلال مباراة مازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

وكان عمرو السولية اعترض على قرار “كولر” باستبداله في الشوط الثاني وقام اللاعب "بركل" زجاجات المياة بالقرب من دكة بدلاء الأهلي اثناء الخروج من أرض الملعب.

بينما اعترض حسين الشحات على عدم مشاركته فى المباراة، ودخل في أزمة حادة في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة وسط حالة من الغضب سيطرت على اللاعب لولا تدخل زملائه.

وقدم الشحات والسولية اعتذارا للجهاز الفني بقيادة كولر وخالد بيبو مدير الكرة خلال التدريبات يوم السبت، إلا أن الجهاز الفني تمسك بتوقيع العقوبات الرادعة.

وكشف مصدر بالأهلي أن خالد بيبو وقع غرامة مالية على عمرو السولية قدرها 50 الف دنية، بينما تم خصم جزء كبير من مستحقات حسين الشحات بسبب تكرار الخروج عن النص.