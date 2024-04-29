صعود سيدات وادي دجلة لكرة السلة الدرجة الأولى لـ"الدوري الممتاز أ"

حققت لاعبات وادي دجلة لكرة السلة إنجاز هام بصعودهن لدوري الدرجة الأولى (أ) لكرة السلة، بعد فوزهن على سيدات نادي حدائق الأهرام بالدوري الممتاز (ب)، بنتيجة ٥٤/٣٤.

يأتي ذلك استمرارًا لنجاح وادي دجلة في اقتناء وتنمية مهارات وقدرات أفضل المواهب الرياضية في مصر، وتطوير مستواها لإعدادها بشكل مثالي لتحقيق إنجازات هامة في البطولات المحلية والدولية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، ودعم أبطال النادي لتحقيق أهدافهم الشخصية.

وتسعى وادي دجلة لبناء مجتمع متكامل من الأبطال للمساهمة في دعم الرياضة المصرية .

وشارك فريق آنسات وادي دجلة لكرة السلة في 42 مباراة في الدوري الممتاز (ب)، ولم يتلق سوى 4 هزائم فقط..

وينتظر فريق سيدات السلة بوادى دجلة موسم ساخن من المنافسات في دوري الدرجة الأولى (أ) والذي يضم 16 فريقًا، حيث فاز به نادي سبورتنج السكندري وتبعه النادي الأهلي وصيفًا.