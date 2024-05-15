وزير الدفاع الإسرائيلي عن الخلافات مع أمريكا: سنحلها في الغرف المغلقة

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة.

وقال جالانت: "العلاقة مع أمريكا قوية ومستقرة وضرورية. لقد وقفوا بالأفعال في الوقت الحقيقي. ويتم حل النزاعات في غرف مغلقة وليس في التغريدات".

وأضاف جالانت إن "اليوم التالي لحماس لن يتحقق إلا من خلال سيطرة عناصر فلسطينية ستكون بديلا لحماس في الحكم".

وأوضح أنه لن يوافق على تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار جالانت إلى التصعيد مع حزب الله في جنوب لبنان، وقال: "سيتعين علينا قريبا أن نقرر طريقة إعادة السكان إلى الشمال، عبر تسوية أو عمل عسكري".