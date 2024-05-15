"تناغم اللون" و"بين النجوم".. معرضان للفن ثلاثي الأبعاد في الأوبرا من الأحد للاثنين

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا معرضين تحت عنوان "تناغم اللون" للفنانة أميرة غالي و "بين النجوم" للفنان المصرى السويدى فيليب اندراسيفيتش ويفتتحا في السادسة والنصف مساء الأحد 19 مايو ويستمران حتى الأثنين 27 مايو .

المعرضان يضمان 27 عمل فني بخامات مختلفة مثل خيوط القطن ، الحرير ، الأحجار اللامعة ، الأكليريك علي الورق ، القماش والخشب ويشمل معرض تناغم اللون مجموعة من اللوحات الفنية اليدوية التى تعبر عن الفن الحديث ثلاثى الأبعاد إلي جانب أعمال بخيوط القطن المصرى تعبر عن مناظر طبيعية وبعض المشاهد التاريخية .



أما معرض بين النجوم يضم لوحات تظهر خطوطا إبداعية تستمد قوتها من حركتها البسيطة التي تشبه الظواهر الكونية والمشاهد الفيزيائية الأساسية التي تمثلها الأجرام السماوية .