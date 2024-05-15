قبل موسم الإجازات.. شواطئ دمياط الجديدة تستعد لاستقبال المصطافين

وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بالاستمرار فى أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف.

أكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية التى رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز ، متابعته اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة وكذا الإستعداد المبكر لإستقبال سكان مدينة دمياط الجديدة وروادها خلال فصل الصيف ليكون متنفسا لهم ، حيث يتم رفع كفاءة الشاطئ بشكل كامل ليكون على مستوى راق يليق بهم.



وفى سياق متصل وجه رئيس الجهاز ، كافة الإدارات الميدانية المعنية بالجهاز بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حجم العمل للإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ ، الذى يعد واجهة جمالية للمدينة مما يتطلب تطويره على أعلى مستوى.

مشيرا إلى أن المدينة أصبحت محط أنظار الجميع ، نظرا لموقعها الفريد على ساحل البحر المتوسط بطول ٩ كم ، وبعد الإشادة بها عقب الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الوزراء لمدينة دمياط الجديدة والثناء عليها.



شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة أمنية مكبرة ، وذلك لإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة وضبط الشارع للقضاء على ظاهرة التوك توك، وذلك بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة ، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة

وقال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملات صباحية ومسائية للقضاء على ظاهرة التوك توك داخل المدينة ، حيث تم شن حملات متنوعة تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز أن تلك الحملات أسفرت ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين ، بالإضافة إلي رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيهات على المسطحات الخضراء