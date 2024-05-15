"القاهرة الإخبارية": أعلام الدول العربية وصور القادة تملأ شوارع البحرين

رصدت أمل الحناوي، موفدة "القاهرة الإخبارية" من المنامة، تفاصيل الاجتماعات التحضيرية لقمة الجامعة العربية في البحرين، مؤكدة أن تنظيم مملكة البحرين للقمة الـ 33 تنظيما متميزا للغاية، وقامت مؤسسات البحرين بعمل التسهيلات اللازمة سواء كانت لوجستية أو فنية للصحفيين والإعلاميين لكي يتمكنوا من التغطية بكل سهولة ويسر.

وأوضحت "الحناوي"، خلال رسالة لها على الهواء، أن أعلام الدول العربية وصور كافة القادة تملأ شوارع المنامة وتزين الشوارع في البحرين، ترحيبا باستقبال القادة المشاركين في القمة الـ 33، ومن المقرر أن تعقد القمة صباح الغد الخميس، مشددة على أنه -بالتأكيد- انتهت كافة الاجتماعات التحضيرية للقمة بالأمس، واجتمع كافة وزراء الخارجية العرب وتتم مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تتم مناقشة تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا واليمن والصومال وجزر القمر وجيبوتي، إلى جانب مناقشة بنود تتعلق بالتدخلات الإيرانية التركية في سبيل الدول، وهناك بند خاص بالسد الإثيوبي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تخرج هذه القمة بقرارات إيجابية للشعوب، ومن المفترض أن يتوافق القادة والزعماء العرب حول قرارات قوية لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.

ونوهت بأنه من المنتظر أن تتم الدعوة لمؤتمر دولي كبير تستضيفه مملكة البحرين باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية، وذلك لإنهاء الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم العمل على مشروع حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقل على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.