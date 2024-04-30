ضبط مخبز بلدي أثناء تهريب الدقيق لبيعه بالسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثان وتمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدي اثناء قيامه بتهريب الدقيق البلدي المدعم وتم ضبط ٢ شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة ٥٠ كجم مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الإنتاج الرسمية بغرض التلاعب في حصص الدقيق وتهريبه في السوق السوداء.

كما تم ضبط مخبز آخر لقيامه بتجميع ٢ شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم دقيق بلدي مدعم قبل إعادة بيعه في السوق السوداء، وتم تحرير محضرين بمخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للأوزان القانونية المحددة من قبل الدولة ، وخلال الحملة تم تحرير ٤ محاضر عدم نظافة أدوات المعجن داخل المخابز .

وخلال متابعة الحملة للمخابز تم محضر لمخبز عدم تسليم صاحبه بون صرف للمواطن، وتحرر محضر تصرف في شيكارة دقيق بلدي زنة ٥٠ كجم وبيعها بالسوق السوداء .

واختتمت الحملة بتحرير محضر عدم وجود شهادة صحية بأحد المخابز، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة للمجهور بأحد محلات البقالة .

كما شنت إدارة تموين مركز تطون حملة مكبرة على المخابز وتمكنت الحملة من تحرير عدة محاضر منها محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير 4 محاضر عدم نظافة ادوات العجين بالمخابز ، كما تم تحرير 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين .

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار .

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي .