المشدد 5 سنوات للمتهم بالتسبب في عاهة مستديمة لطفل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعامل لاتهامه بحيازة سلاح ناري، وإطلاق أعيرة نارية بفرح، مما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة بدائرة قسم الخصوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11727 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2911 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام النيابة العامة لـ"خالد م أ" 19 سنة، عامل ومقيم الخصوص القليوبية، لأنه في يوم 11 / 28 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنة "فرد خرطوش".

واستطرد أمر الإحالة أنه قد تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن أحمد حسن عبد المنعم" حال كونه طفلا، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عيارًا نارياً بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الرؤية بالعينين.

وأشار أمر الإحالة أنه أطلق أعيرة نارية داخل كردون مدينة الخصوص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة "يوسف توفيق" 26 سنة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الخصوص، أنه بالانتقال لمحل الواقعة لإجراء التحريات بشأنها دلته لصحة قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري بحوزته ابتهاجًا بخطبة شقيقته، وحال تواجد المجني عليه عرضا بشرف المنزل حدثت إصابته خطأ من أحد الأعيرة المطلقة دون قصد إحداث الإصابة.