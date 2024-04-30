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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مخابز العاصمة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مخابز العاصمة تضمنت المرور على مجمع مخابز مدينة نصر للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية طبقًا للقرار الوزاري والذي ينص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن ٨٠ جراما ١٥٠ قرشا ووزن ٤٠ جراما ٧٥ قرشا ووزن ٢٥ جراما ٥٠ قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ١٥٠ قرشا لوزن ٥٠ جراما و١٠٠ قرش لوزن ٣٥ جراما.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة. 
كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من منافذ بيع السلع التموينية لمتابعة توافر السلع  مؤكدًا على استمرار المحافظة فى مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجارى.
رافق المحافظ فى جولته د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

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