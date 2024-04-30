وزير الشباب يبحث آخر مستجدات تطبيق برنامج المدرب الوطني المحترف

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آخر مستجدات تطبيق برنامج "Elite National Coach" لمدربى المنتخبات الوطنية لكرة القدم، بحضور مسئولى الجامعة البريطانية بمصر، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري ورؤية مصر٢٠٣٠.

وفي بداية اللقاء، استمع وزير الشباب والرياضة لشرح مفصل عن برنامج المدرب الوطنى المحترف Elite Nathional Coches لمدربى المنتخبات الوطنية لكرة القدم ومراحله، موجهاً بضرورة البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج مايو المقبل بمقر الجامعة البريطانية، للوقوف على القدرات التدريبية لمدربى المنتخبات القومية لكرة القدم، بالإضافة إلى أفضل المدربين المصريين بالدوري الممتاز، وذلك خلال شهر مايو المقبل بمشاركة خبراء من جامعة مانشستر متروبوليتان ولمدة أسبوع، لما تمتلكه من خبرات علمية، وتواجدها في مدينة مانشستر وتعاملها مع أندية عالمية.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن البرنامج التدريبي المستهدف لمدربي المنتخبات الوطنية، يُعد أول برنامج تدريبي في كرة القدم لتطوير وبناء قدرات مدربي المنتخبات الوطنية، من خلال انتقاء المدربين الواعدين من قبل اللجنة العلمية والفتية بالوزارة مع الاتحاد المصري لكرة القدم والخبراء والمعنيين، بدءً من مدرب المنتخب الأول مروراً بالأوليمبي والشباب وكافة المراحل العمرية، مع الاستعانة بهذا البرنامج في المشروعات القومية بالوزارة.