مد أجل النطق بالحكم على نجار لاتهامه بقتل شقيقه بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، مد أجل النطق بالحكم على نجار لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض "سكين"، لغرض سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة محمد جاد الحق، وأمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى م ع"، 21 سنة نجار، ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 5 / 2023، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه " أحمد م ع".

وأوعز له شيطانه الخلاص من شقيقه فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أداة بطشه سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنات قاسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه ولم يردعه فراقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.