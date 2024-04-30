مدبولي: مصر قدمت الكثير من التيسيرات للمستثمرين والقطاع الخاص دوره مهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قدمت الكثير من الفرص لدعم قطاع الصناعة والتجارة تمثلت في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر إجراءات مبسطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، داعيا القطاع الخاص لدراسة الفرص المتاحة للاستثمار المباشر في مصر.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في منتدى الأعمال المشترك مع بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، ونقلته فضائية إكسترا نيوز، أن هناك فرص واعدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في الكثير من المجالات، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن ما حدث في العالم أثر على الأعمال بشكل عام، لافتا إلى دور القطاع الخاص في المرور من الأزمات.