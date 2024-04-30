مَن هو حمزة يوسف؟.. أول رئيس وزراء اسكتلندي مسلم يستقيل من منصبه

قدم رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف استقالته، أمس الاثنين، بعد عام واحد فقط من منصبه بعد انهيار حكومته الائتلافية.

وجاء إعلان يوسف بعد خلاف بين حزبه وحزب الخضر الاسكتلندي حول أهداف المناخ وقضايا أخرى.

وبعد دراسة خياراته لعدة أيام، أعلن يوسف، الذي صنع التاريخ وكان أول زعيم مسلم في اسكتلندا، خطته للتنحي في خطاب ألقاه في إدنبرة، المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

وقال يوسف في بيان مقتضب: "لقد توصلت إلى نتيجة مفادها بأن إصلاح الانقسام السياسي لا يمكن أن يتم إلا بوجود شخص آخر على رأس السلطة".

وليس من الواضح من سيتم استبداله ومتى ستجرى الانتخابات.

وفي خطاب استقالته، شكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته عائلته على دعمهم وقال إنهم منحوه فرصًا لم يتوقعها أبدا عندما كان شابا.

وقال: "الأشخاص الذين يشبهونني لم يكونوا في مواقع نفوذ سياسي، ناهيك عن قادة الحكومة". وأضاف: "السياسة في بعض الأحيان عمل قاس".

وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم الآن مرشحا لزعامة الحزب ليحل محل يوسف، حسبما أعلن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

ويحتاج البرلمان الاسكتلندي إلى دعم أي بديل في هذا المنصب في غضون 28 يومًا، وستجرى انتخابات إذا لم يتم التوصل إلى أغلبية.

صعود حمزة

تولى «يوسف» منصب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في مارس الماضي، على أمل تمديد هيمنة الحزب على السياسة شمال الحدود إلى العقد الثالث وتعزيز قضية إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا.

لكن المشاكل القانونية المتفاقمة للحزب واتفاق الائتلاف المضطرب وضعا قيادته في موقف هش، وأدى خطأ غير مقصود بإطاحة اثنين من المشرعين الخضر من حكومته إلى إرسال يوسف إلى معركة استمرت خمسة أيام من أجل منصبه.

واعترف في مؤتمره الصحفي قائلا: "لسوء الحظ، بإنهاء اتفاقية بوت هاوس بالطريقة التي فعلتها، من الواضح أنني قللت من مستوى الأذى والانزعاج الذي سببه الزملاء الخضر".

وأضاف: "لكي تتمكن حكومة أقلية من الحكم بشكل فعال، من الواضح أن الثقة عند العمل مع المعارضة أمر أساسي".

ويقود الحزب الوطني الاسكتلندي ذو الميول اليسارية حكومة اسكتلندا منذ عام 2007، وأجبر على التصويت على الاستقلال في عام 2014 حيث اختار الناخبون الاسكتلنديون البقاء جزءًا من المملكة المتحدة.

وطالب يوسف بإجراء تصويت آخر في السنوات المقبلة، وأصر على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي صوت الاسكتلنديون ضده - قد غير الحسابات.

لكن دعواته قوبلت بالرفض في وستمنستر وتقويضها تحقيق الشرطة المستمر منذ فترة طويلة في المخالفات المالية التي ارتكبها الحزب الوطني الاسكتلندي، الأمر الذي أدى إلى تآكل الدعم الشعبي له.

من هو حمزة يوسف؟

ولد حمزة يوسف في مدينة جلاسكو، لعائلة مهاجرة إلى اسكتلندا من باكستان في الستينيات.

شغل يوسف مناصب وزارية متنوعة في إسكتلندا، بما في ذلك وزير الصحة، ووزير النقل، ووزير العدل، وأصبح أول مسلم يتولى قيادة حزب سياسي كبير في بريطانيا.