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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية استهداف كنيسة المرج"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاحد تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية استهداف كنيسة المرج" لجلسة ٢٥ مايو المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

أحكام الدستور الانضمام لجماعة إرهابية الحرية الشخصية