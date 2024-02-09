خفير لمحطة شبكة هواتف.. أمن الدقهلية يتوصل لهوية جثة عثر عليها متحللة 

توصل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لهوية جثمان عثر عليه داخل غرفة بمحطة لتقوية شبكة محمول بإحدى الأراضي الزراعية بنطاق قرية بشلا، ليتبين أنها لخفير يعمل على حراسة الشبكة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول الى حقيقة الواقعة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

بدأت الواقعة حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر، بالعثور على جثة متحللة داخل برج لتقوية المحمول بالأراضي الزراعية بقرية بشلا التابعة للمركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، و بالفحص تبين ان الجثة فى حالة تحلل وربما يكون قد مر وقت طويل على وجودها داخل نطاق محطة شبكة تقوية الهاتف المحمول، بجوار البطاريات.

وتبين أن الجثة لخفير خاص يدعى "سمير محمد عطية" 62 عاما مقيم صهرجت الصغرى مركز اجا، ويعمل خفير على شبكة المحمول .

جرى نقل الجثمان عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ميت غمر، وإخطار النيابة العامة بالواقعة والتحري وتحديد الأسباب وراء الواقعة وظروفها وملابساتها وعما اذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.