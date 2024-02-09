وزير الري يتفقد مصنع إنتاج مواسير الصرف المغطى في الدقهلية

استقبل أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لتفقد مصنع مواسير أجا بمحافظة الدقهلية التابع لهيئة الصرف التابعة للوزارة، وهى المواسير المستخدمة فى تنفيذ الصرف المغطى بالأراضي الزراعية.

وقال وزير الموارد المائية والري، انه جرى نهو الدراسة البيئية ودراسة الجدوى لأعمال التطوير، وجارى الإعداد للطرح ووضع المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري أجنبي.

واضاف سويلم أن المشروع يستهدف تطوير وإحلال خط المجمعات وخط الحقليات وإلغاء الخط الحالي الذى جرى إنشاؤه من ٣٤ سنة، مشيرا الى انه من المقرر أن يرتفع معدل الإنتاج بعد التطوير لتوفير المواسير اللازمة لتنفيذ الصرف المغطى فى زمام ٨٠ ألف فدان سنويا.

واطلع سويلم على مكونات المصنع والصوامع المستخدمة لتخزين المادة الخام "بولي ايثيلين،الكربون"، والاختبارات التى يتم إجرائها على المواسير المنتجة " اختبار الفحص الظاهري والملمس،اختبار الصلابة بالضغط علي فاصل التشكيل بوزن حوالي ٢١ كجم والذي يقابل وزن التربة علي عمق التركيب على الطبيعة، اختبار الوزن الساقط علي الساخن والبارد بوزن ٢.٥ كجم، اختبار الشد لمدة زمنية محددة وقياس الإستطالة الحادثة".

ووجه سويلم بضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي والاعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف.

كما وجه وزير الري بإعادة دراسة المقترح المقدم سابقا لإنتاج خراطيم ري حقلي من خلال مصانع المواسير التابعة للوزارة، ودراسة عمل مصنع جديد في أرض المصنع الحالي بأجا فى ظل وجود مساحة ١٤ فدان غير مستغلة بأرض المصنع، والتوجيه بعرض موقف تطوير المصنع بشكل مفصل على سيادته وعرض المعوقات والاجراءات المطلوبة للإسراع بأعمال التطوير.

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