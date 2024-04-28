مدير تعليم الإسماعيلية يوجه بالابتعاد عن الأسئلة ذات الصبغة الدينية والسياسية في الامتحانات

عقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عدد من الاجتماعات المتتالية اليوم الأحد وذلك لمناقشة الاستعداد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية وسنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة الابتدائي والاعدادي والثانوي.

وتابع “بحيري”، استمرار مجموعات الدعم المجانية، وأوصى موجهي عموم المواد بالتأكيد على واضعي أسئلة الامتحانات المختلفة بالابتعاد عن الأسئلة ذات صبغة دينية او سياسية وان يلتزم الجميع بوضع اسئلة من داخل المنهج المقرر والذي تم تدرسيه فعليا طوال الفصل الدراسي الثاني.

وفي إطار تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور لجميع المراحل التعليمية من خلال تطبيق تعليمات د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مجموعات الدعم المدرسية المجانية حيث طالب إدارة التعليم الثانوي بالمديرية الي جانب إدارة المتابعة وإدارة الأمن بالتأكيد على سلامة إجراءات مجموعات الدعم وذلك بحضور مدير و وكيل إدارة شمال التعليمية.