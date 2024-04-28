بالصور.. ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية

افتتحت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل تحمل عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل" ، يشرف على هذه الورشة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

تضمنت الفعاليات، التي ستستمر على مدار 3 أيام، جلسات نقاشية وحوارية تجمع بين قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بتقديم وتطوير الخدمات الصحية. الهدف من هذه الورشة هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع ضوابط لحوكمة دور القطاع الخاص وتحسين سرعة التقييم واتخاذ القرارات.

يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة للمواطن المصري، وتعزيز جودة الرعاية الصحية في البلاد.

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