ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور.. ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية

ورشة عمل تعزز دور
ورشة عمل تعزز دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتحت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل تحمل عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل" ، يشرف على هذه الورشة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

تضمنت الفعاليات، التي ستستمر على مدار 3 أيام، جلسات نقاشية وحوارية تجمع بين قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بتقديم وتطوير الخدمات الصحية. الهدف من هذه الورشة هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع ضوابط لحوكمة دور القطاع الخاص وتحسين سرعة التقييم واتخاذ القرارات.

يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة للمواطن المصري، وتعزيز جودة الرعاية الصحية في البلاد.

WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.07 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.07 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.07
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.07
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.08
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.09 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.09 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.09
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.09
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.10 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.10 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.10 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.10 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.10
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.10
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.11
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.11
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.13 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.13 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.13
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.13
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.14
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.14
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.27 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.27 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.27
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.27
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.28
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.29
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30 (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30 (3)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.30
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.31 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.31 (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.31
WhatsApp Image 2024-04-28 at 15.27.31
التأمين الصحي الشامل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قطاع الرعاية الصحية