بينهم طفلة.. ضبط 12 سيدة ورجل حال ممارستهم الدعارة داخل شقة سكنية في الدقهلية

داهم ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية تنسيقا مع ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا شقة سكنية بمنطقة مساكن الزراعة بمدينة بلقاس تدار للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة وأعمال الدعارة بمقابل مادي وبداخلها 6 سيدات ضمنهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، و6 رجال.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب تنسيقا مع ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن قيام"منى .ح.ع.م"،48 عاما، ربة منزل ومقيمة مساكن الزراعة بمدينة بلقاس باستغلال مسكنها الشقة فى القوادة وأعمال الدعارة بمقابل مادى ويعاونها "محمد.ح.ا.إ"، 39 عاما، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم العزبة الحمراء مركز بلقاس.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، ومداهمة الشقة.

وضبطت الحملة من ضبط كلا من:" مصطفى.م.م.ا"، 23 عاما،لا يعمل ومقيم قرية ترعة غنيم مركز شربين، متلبسا بممارسة الدعارة برفقة طفلة قاصر تدعى "شروق.إ.ا"،14 عاما، ومقيمة قرية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط ولا تحمل رقم قومى، و"سالى .ع.ع.ع"، 35 عاما، لا تعمل ومقيمة منيا البصل بمحافظة الإسكندرية،و"أمل .م.ع"، 28 عاما، لا تعمل ومقيمة قرية ام الرضا مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، و" نعمة.إ.ا.خ"، 24 عاما، ربة منزل ومقيمة كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط، و"نسمة .ع.أ.إ، 36عاما، لا تعمل ومقيمة المرابعين مركز كفر سعد محافظة دمياط، و" احمد. م.ر.ع.ش"،26 عاما، عامل عادى ومقيم الربع مركز البرلس محافظة كفر الشيخ، و"أحمد .ج.م.ع"،ف24عاما،صياد ومقيم برج البرلس مركز البرلس محافظة كفر الشيخ، و"محمد .ح.م.م"،مواليد 44عاما، فلاح ومقيم قرية تلت مركز الفشن محافظة بنى سويف، و"محمد .م.إ"، 36عاما، عامل عادى ومقيم عزبة أبو قورة مركز بلقاس.

وعثر بحوزة المضبوطين على مبالغ مالية وهواتف محمولة و2 مزلق جنسى وواقى ذكرى، ومفتاح الشقة بعد تحريزها بالشمع الاحمر.

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت باستغلالها مسكنها لإدارته للأعمال المنافية للآداب والدعارة، وممارسة الرذيلة لراغبي المتعة الحرام، بمعاونة الثاني، فيما اعترف باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.