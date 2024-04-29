استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين.. واعتقال المئات من المتظاهرين بعدة ولايات

لم تظهر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية أي علامة على التباطؤ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مزيد من الاعتقالات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد ووقوع مناوشات بين المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل والمؤيدين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا، حيث نصبت خيمة. حتى الأسبوع الماضي.

ومع توسع حجم المخيم المؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في الأيام الأخيرة، أصبح المتظاهرون المناهضون أكثر نشاطًا.

وقالت ماري أوساكو، نائبة رئيس جامعة كاليفورنيا للاتصالات الاستراتيجية في جامعة كاليفورنيا، إن ذلك تغير عندما اخترق بعض المتظاهرين حاجزًا أقامته المدرسة للفصل بين الفصيلين.

وتدافع أعضاء الفصيلين عن بعضهم البعض ورددوا الشعارات والشتائم، وفي بعض الحالات تبادلوا اللكمات، واستمر الدفع والدفع لبعض الوقت بين جيوب المتظاهرين، لكن شرطة الحرم الجامعي المسلحة بالهراوات قامت في نهاية المطاف بفصل المجموعات المتقاتلة.

وقالت أوساكو في بيان: "جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لها تاريخ طويل في كونها مكانًا للاحتجاج السلمي، ونحن نشعر بالحزن إزاء أعمال العنف التي اندلعت".

وتوقفت الهتافات حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وعاد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إلى المخيم، وفقًا لمصور رويترز الموجود في مكان الحادث.

وقال ممثل لشرطة الحرم الجامعي إن شرطة لوس أنجلوس لم تشارك في قمع الاضطرابات، ولم يتم اعتقال أي شخص.

وشارك في المظاهرات في حرم جامعة كاليفورنيا، بعض الأشخاص من خارج الجامعة، وفقًا لبيان سابق للجامعة، الذي قال إنه سمح لمجموعتين في الحرم الجامعي بالتعبير عن آرائهما.

ويعتزم أعضاء مركز هارييت توبمان للعدالة الاجتماعية دعم حق الطلاب في الاحتجاج، وفقا للبيان، في حين تخطط منظمة الوقوف لدعم الطلاب اليهود، بالشراكة مع المجلس الإسرائيلي الأمريكي، لمعارضة الكراهية ومعاداة السامية في الحرم الجامعي.

في الأسبوعين الماضيين، امتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي اندلعت بعد الاعتقال الجماعي لأكثر من 100 شخص في جامعة كولومبيا قبل أكثر من أسبوع.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال المئات من المتظاهرين من كاليفورنيا وتكساس إلى أتلانتا وبوسطن أثناء قيامهم بمحاكاة المعسكرات التي يستخدمها طلاب جامعة كولومبيا للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة.



وقال المسؤولون، بما في ذلك المسؤولون في كولومبيا، إن الاحتجاجات، باعتبارها غير مصرح بها، تنتهك قواعد المدرسة، وتعطل التعلم وتعزز المضايقات ومعاداة السامية.

ويطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في الحرب مع حماس وسحب أصول الجامعة من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي، وإنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

واعترف قادة الطلاب بوقوع حوادث متفرقة من معاداة السامية والمضايقات، لكنهم ألقوا باللوم على الغرباء الذين يقولون إنهم سعوا إلى اختطاف حركتهم.

وقال متحدث باسم المدرسة إن حرم جامعة كولومبيا كان هادئا يوم السبت، ولكن حدثت حملات قمع في عدد قليل من الجامعات الأخرى.

وتم القبض على أكثر من 200 شخص في عدد قليل من المدارس، بما في ذلك جامعة واشنطن في سانت لويس، حيث كانت المرشحة الرئاسية لحزب الخضر لعام 2024 جيل ستاين.

وقال شتاين في بيان "إنهم يرسلون شرطة مكافحة الشغب ويثيرون أعمال شغب في مظاهرة سلمية. لذا فإن هذا أمر مخجل".

وقالت جامعة واشنطن في بيان إن المعتقلين سيواجهون اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير.