جامعة قناة السويس تستقبل وفدًا من الإدارة المركزية لشئون الوافدين

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفدًا من الإدارة المركزية لشؤون الوافدين وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الجامعات المصرية والإدارة المركزية لشؤون الوافدين .

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى مراجعة ملفات الطلاب الوافدين بالجامعة مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بعد عملية قبولهم من أجل التنسيق والربط بين الجامعة والإدارة المركزية لشؤون الوافدين، لأن آلية تسليم أصول الأوراق للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية تنص على توجه الطالب الوافد للجامعة وتسليم أصل ملفه ومراجعة الأوراق ومطابقتها عبر المنصة الإلكترونية، ثم إرسال لجنة من الإدارة المركزية للوافدين التابعة لشئون الثقافية والبعثات لمراجعة الملفات بالجامعة.

وأوضح أن الزيارة تهدف أيضا إلى التنسيق بين اللجنة وإدارة الوافدين بالجامعة على التدريب والمراجعة من أجل خدمة الطلاب الوافدين.

وشهدت الزيارة اهتمام ومتابعة من نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، حيث رافق الوافد الدكتور عطوة المتولي المدير التنفيذي لإدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة.