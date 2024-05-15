ضبط طن دقيق و100 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بالعاشر من رمضان

شن قطاع تموين جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية برئاسة عاطف عراقي، رئيس القطاع بمدينة العاشر من رمضان، للمرور على المطاعم والمخابز والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 5170 جنح العاشر ضد صاحب مخبز سياحى وضبط 20 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو فاخر مجهول المصدر داخل المخبز ما يعادل طن دقيق، و100 كجم زيت طعام مجهول المصدر.

محضر جنح ضد صاحب مطعم فول وفلافل لاستخدام زيت طعام مجهول المصدر

كما تم تحرير محضر رقم 5169 جنح العاشر ضد صاحب مطعم فول وفلافل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لإستخدام زيت طعام مجهول المصدر فى إعداد المأكولات وتحريز 5 جراكن إجمالي 100 كجم زيت طعام مجهول المصدر، والمحضر رقم 5171 جنح العاشر ضد صاحب مطعم فول وفلافل بالعاشر لعدم الإعلان عن اسعار المأكولات المعروضة للبيع بالمطعم ،كما تم تحرير تقارير مخالفة لـ6 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات المعجن.

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.