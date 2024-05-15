تعاون "التصديري للصناعات الهندسية" و"تحديث الصناعة" لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، اجتماع لعدد من الشركات العاملة بقطاع الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وذلك في إطار إعداد دراسة عن تعظيم القيمة المضافة في الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات الهندسية.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن دراسة تعظيم القيمة المضافة في القطاع الهندسي يتم تنفيذها بالشراكة بين المجلس وكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتحالف المكون من كيمونكس مصر وكيمونكس الدولية المتخصصين في مجالات الاستشارات الهندسية واستشارات إدارة الأعمال.

وأوضحت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الاجتماع ناقش عدد من التحديات المختلفة التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين قدراتهم على المنافسة، والارتقاء بقدرات العمالة.

وذكرت مي حلمي، أن الاجتماع ناقش بعض التدخلات المقترحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، للعمل على تخطي هذه التحديات من أجل تعظيم القيمة المضافة المحلية في المنتجات والصناعات الوطنية بالقطاع الهندسي.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن تعظيم القيمة المضافة في التصنيع يعتبر أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس بصورة منتظمة ويتعاون في هذا الإطار مع كافة الجهات المعنية.