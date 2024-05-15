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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش الكويتي ينفذ تدريب رماية لطائرات الأباتشي بالذخيرة الحية

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
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نفذت القوة الجوية بالجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، تدريب رماية لطائرات الأباتشي بالذخيرة الحية، في ميدان الأديرع وسط البلاد.
وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي - في بيان اليوم الأربعاء- أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات الطيارين وتعزيز كفاءة واستعداد الطائرات، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية، لتأدية الواجبات والمهام المنوطة بهم.

الجيش الكويتي طائرات الأباتشي الذخيرة الحية