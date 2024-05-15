الجيش الكويتي ينفذ تدريب رماية لطائرات الأباتشي بالذخيرة الحية

نفذت القوة الجوية بالجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، تدريب رماية لطائرات الأباتشي بالذخيرة الحية، في ميدان الأديرع وسط البلاد.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي - في بيان اليوم الأربعاء- أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات الطيارين وتعزيز كفاءة واستعداد الطائرات، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية، لتأدية الواجبات والمهام المنوطة بهم.