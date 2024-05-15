إزالة 480 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت خلال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإزالة 480 حالة تعدٍ بمساحة 62 ألفا و589 متر مباني و146 حالة تعد بمساحة 228 فدانا و7 قيراط و9 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.