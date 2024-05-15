نائب رئيس الوزراء الأيرلندي: سنعترف بالدولة الفلسطينية خلال الشهر الجاري

أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية الشهر الجاري، حيث تجري أيرلندا وإسبانيا مناقشات مع دول أوروبية أخرى حول الاعتراف المشترك بدولة فلسطين.

ونقلت صحيفة "بلفاست تليجراف" الإيرلندية عن مارتن، قوله: "بالتأكيد، سوف نعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر، وأن الموعد المحدد لا يزال غير واضح لأننا ما زلنا نجري مناقشات مع بعض الدول فيما يتعلق بالاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".

وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي: "سيتضح في الأيام القليلة المقبلة فيما يتعلق بالموعد المحدد لكنه بالتأكيد سيكون قبل نهاية هذا الشهر وسأتطلع إلى مشاورات اليوم مع بعض وزراء الخارجية فيما يتعلق بالتفاصيل النهائية المحددة لهذا الأمر".

وتابع: "إننا نقوم بذلك في سياق مبادرة السلام العربية للمضي قدمًا نحو حل الدولتين ولإيصال الإشارة إلى السكان الفلسطينيين عمومًا بأننا ندعم حقهم في تقرير المصير وفكرة حل الدولتين هي الطريقة النهائية والوحيدة التي يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام".

وردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد الدعوة لرفع العلم الفلسطيني فوق البرلمان الأيرلندي، قال: "المهم هنا هو أن نركز على القضايا الجوهرية المتعلقة بوقف فوري لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أنه "من المُثير للصدمة أن إسرائيل تتحرك نحو رفح الفلسطينية، وهناك الآن عملية عسكرية جارية، المعاناة كبيرة، والموت والدمار هائلان، والمجتمع الدولي يريد أن يتوقف الأمر".

وكان رئيس البرلمان الإيرلندي شون أوفاري، قد رفض دعوة لرفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البرلمان في دبلن، بمناسبة يوم النكبة الذي يشير إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب التي أعقبت قيام دولة لإسرائيل عام 1948.