المشدد 3 سنوات لمتهمة في سرقة كبار السن بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، السجن المشدد 3 سنوات ربة منزل بتهمة سرقة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغات متعددة، بتعرض كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى للسرقة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبطها بأحدي الأكمنةو لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، تبين أنها وراء العديد من البلاغات.

وتبين قيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم، ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى.

واعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.