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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

زعيم المعارضة الإسرائيلية: المهمة الأكثر إلحاحا هي صفقة "الرهائن"

يائير لبيد
يائير لبيد
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الاثنين أن الحكومة في حالة اضطراب تام وسياستها لا يفهمها أحد.

و اضاف أن  المهمة الأكثر إلحاحا هي صفقة "الرهائن" وقد حان الوقت لاتخاذ القرار الصعب.

هاجم  لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه لا يريد صفقة تبادل "لأنه يخشى تفكك ائتلافه الحاكم".

وأكد لبيد أنه يستحيل أن تبدأ عملية تعافي المجتمع الإسرائيلي دون عودة الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال إنه لو كان رئيسا للوزراء لرفض شن عملية عسكرية في رفح مقابل إعادة المختطفين، مشيرا إلى أنه كان يمكن إبرام صفقة تبادل في ديسمبرالماضي لو لم تشدد حكومة نتنياهو موقفها.

وأضاف "كل يوم ننتظر فيه موت مزيد من المختطفين واحدا تلو الآخر"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة لا تفعل شيئا سوى التسبب في إلحاق الضرر بصورة إسرائيل في العالم"، حسبما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

 

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