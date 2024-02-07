سقوط عامل وزوجته يروجان لفكرة تبادل الزوجات ويقدمها لراغبي المتعة الحرام في الدقهلية

ألقي ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على عامل عادي وزوجته وذلك بعد قيام الأول بتقديم الثانية لراغبي لممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لها عبر صفحة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك واستخدام تطبيق واتساب للتواصل من اجل تسهيل أعمال الدعارة لزوجته، والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

البداية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا في إطار تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بشن حملات مكبرة وضبط الخارجين عن القانون تفيد بقيام "حسين.ي.ح.ح"،34 عاما،عامل عادي ومقيم مركز الزرقا محافظة دمياط بتسهيل أعمال الدعارة لزوجته وتدعى"منال.ع.م.ا"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة،ومقيمة قرية منشأة الجمال بمركز منية النصر وتقديمها لراغبي المتعة الحرام وممارسة الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وضبط المتحري عنهما حال تواجدهما أمام أحد الكافيهات بشارع المشاية السفلية دائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول كانا بحوزة المتهمين ومبلغ مالي قدره 1100 جنيه مصري، بحوزة المتهم الأول من متحصلات أعمالهما في الدعارة

بمواجهة المتهم الأول اعترف بتسهيل الدعارة للمتهمة الثانية "زوجته"، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسهيل دعارتها من خلال تطبيق "واتساب"، والتواصل من خلال تلك التطبيقات مع راغبي المتعة الحرام والإعلان والتسهيل والترويج لفكرة الجنس الجماعي و تبادل الزوجات بغرض إشباع الرغبة الجنسية وبعض الهدايا العينية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.