أبطال «السيرة سيرتنا» يخطفون أنظار جمهور مسرح البالون

شهد العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي «السيرة سيرتنا»، الليلة الخامسة عشر، نجاح كبير، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك سط حضور جماهيري على رأسهم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والفنان نور السمان، والمخرج الإذاعي طارق دياب، والمخرج عمرو دياب، والفنان عصام أحمد، ومحسن الصباغ بقناة الغد، وآخرون.

مسرحية السيرة سيرتنا.. حكاية من حكايات السيرة الهلالية

مسرحية «السيرة سيرتنا» حكاية من حكايات السيرة الهلالية التى يعشقها الجمهور المصري والعربي معا، فالعمل من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

يُشارك في بطولة المسرحية كل من: سيد جبر، إيمان رجائي، أحمد أبو عميرة، وائل إبراهيم، أحمد الشريف، محمد الشربيني، محمد عمر، علاء ابو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، بمشاركة فناني الفرقة القومية للفنون الشعبية، الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف ابو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.