لجنة الطاقة بالبرلمان توافق على موازنة وزارة البترول 2024/ 2025

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024 /2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.

وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه

وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد، أكد يرد أشرف عبد الله مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجة انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليارات جنيه العام المالي الجديد 2025 /2024 مقابل 12.5 مليار جنيه العام الجارى 2023/ 204.