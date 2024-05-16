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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين حاولا غسـل 25 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادى، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بقرابة 25 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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