إعدام 32 طن أسماك سردين مجمدة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية وبالتنسيق مع مباحث التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن الجندي، اليوم الخميس، عدة حملات تموينية، لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت عن ضبط 61 اسطوانة غاز تجارية داخل مصنعين طوب ويتم استخدامهم في أغراض غير المخصصة ومستودع مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، بالإضافة لإعدام 32 طن سمك سردين مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جنابها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.