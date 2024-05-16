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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الاتحاد الأفريقي: نثمن وندعم الجهود المصرية في مساعيها لحل الأزمة الجارية بغزة

موسى فقيه رئيس مفوضية
موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
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قال موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن القمة العربية في دورتها الحالية تنعقد في ظروف في غاية التعقيد في ظل الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي خلال كلمته في القمة العربية الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس: نطالب بتضافر الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية وإعمال الحل السياسي القائم على مبدأ حل الدولتين.

وأكد، أننا نناشد العالم الضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، اننا نثمن وندعم الجهود المصرية في مساعيها لحل الأزمة الجارية في قطاع غزة.

أنطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.


 

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