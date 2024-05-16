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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: امتحان العربي سهل ومباشر (صور)

أحد مدارس القاهرة
أحد مدارس القاهرة
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انتهى طلاب الشهادة الإعدادية  بالقاهرة من امتحانات اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني 2024 ، حيث وأدى الطلاب اليوم امتحاني اللغة العربية والدين.

ورصدت “البوابة نيوز”، آراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية، حيث أكدت عددا من الطلاب سهولة امتحان  اللغة العربية.

وقالت  الطالبات، “فيرا سامح، ونيرفانا راضي، ومهرائيل حنا”، بإحدى لجان منطقة العباسية بالقاهرة، إن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وان امتحان نهاية العام جاء “سهلا” ومباشرا، مقارنة بامتحان الترم الأول.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

وكان قد أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية.

 

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة والمباني التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.

وشدد على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان.

كما شدد  على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

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