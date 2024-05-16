سفير مصر بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة مهمة لتسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة

شهد الجناح المصري في معرض طرابلس الدولي، الذي يُقام في الفترة من 15 إلى 21 مايو 2024، زيارة مميزة من السفير تامر الحفني، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، حيث كان في استقباله أحمد المهدي، المسؤول عن الجناح المصري بالمعرض .

تنظيم مميز

وأعرب السفير الحفني عن إعجابه الشديد بالتنظيم المميز للجناح المصري، كما أشاد بهيكل العرض الشامل الذي يضم 26 شركة مصرية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيميائية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية، والتعبئة والتغليف، والأثاث، والنجف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة، والمفروشات، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الجلود ومنتجاتها.

فتح أسواق جديدة

وأكد السفير الحفني أن اختيار مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام يُعد بمثابة تكريم كبير من قبل دولة ليبيا الشقيقة، كما يمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في ليبيا وخارجها.

كما قام المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية بزيارة الجناح المصري المشارك في المعرض وقد ابدى إعجابة بالمنتجات المصرية وبالشركات المصرية المشاركة في المعرض .

مشاركة قوية

يُشار إلى أن الجناح المصري يضم 13 شركة عرض و 13 شركة بيع مباشر مع الجمهور، بالإضافة إلى جناح الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

وحظيت المنتجات المصرية، خاصةً في مجال المنسوجات والحرف اليدوية، بإعجاب كبير من الزوار.

ويُعد معرض طرابلس الدولي من أهم المعارض التجارية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يُتيح منصة مثالية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية والعالم. ويضم المعرض مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا، كما أنه يُشجع الحوار الثقافي من خلال استقطاب نخبة من الأدباء والمثقفين والمبدعين.

تأتي مشاركة مصر القوية في معرض طرابلس الدولي لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وليبيا، والتزام مصر بدعم ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار. كما تُساهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.