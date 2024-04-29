محاكمة جندي ألماني بتهمة التجسس لصالح روسيا

خضع جندي ألماني، اليوم الإثنين، للمحاكمة بتهم تتعلق بالتجسس لصالح روسيا وتسريب أسرار الدولة أمام المحكمة في مدينة دوسلدورف الألمانية.

ووفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني، فإن النقيب الألماني كان يشتغل في منشأة المعدات والتكنولوجيا والدعم التابعة للجيش الألماني في منطقة كوبلنز، والتي تتولى تجهيز القوات المسلحة الألمانية وتطوير واختبار وشراء المعدات والتكنولوجيا الجديدة.

ووفقًا للهيئة، فقد تم اعتقاله في 9 أغسطس الماضي، وتم توجيه التهم المنسوبة إليه في 19 مارس الماضي.

تُجرى المحاكمة في منشأة ذات حراسة مشددة تابعة للمحكمة الإقليمية العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا، حيث يواجه المتهم اتهامات بتقديم عروض متكررة للتعاون مع جهاز الأمن الروسي، بدءًا من مايو 2023، في كل من قنصلية روسيا في بون وسفارة روسيا في برلين.

وأشارت الهيئة إلى أن المتهم، المزعوم أنه قدم معلومات حساسة خلال هذه الاجتماعات، لكن ممثلي الادعاء يؤكدون عدم وجود دليل على تلقيه لأموال مقابل ذلك.