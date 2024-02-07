محاكمة المتهم بقتل شاب لخلاف على مبلغ مالي في الدقهلية

تعقد محكمة جنايات المنصورة، اليوم، أولى جلسات محاكمة قهوجي قتل شابا داخل مقهى بمركز شربين محافظة الدقهلية بعد مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة لخلاف فيما بينهما بسبب رفض المتهم سداد دين بقيمة 200 جنيه للمجني عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، و المستشار رامى منصور عباس، والمستشار أحمد محمد شطا، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 20338 لسنة 2023 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 2484 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "عماد.ن.ا.ح،19 عاما، عامل بمقهى ومقيم عزبة الجزار مركز شربين محافظة الدقهلية لأنه في يوم 20 /12 /2023 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية قتل المجني عليه "على أبوطالب على محمد"،عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم عل قتله على إثر مشادة نشبت بينهما لوجود خلاف مالي سابق وما أن ظفر به حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض "مطواة"، استقرت إحداها أسفل صدره من الناحية اليسرى فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد صلاح محمد إبراهيم، 32 عاما، تاجر فواكه ومقيم حي السلام بمدينة شربين، بأنه وحال تواجده بإحدى المقاهي بدائرة مركز شربين أبصر المتهم يشهر سلاحا ابيضا في وجه المجني عليه على إثر مشادة كلامية لخلاف مالي سابق بينهما سدد له ضربة طعنية استقرت أسفل الجانب الأيسر من صدره فأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصدا قتله.

وشهد النقيب محمد عمر الذكي، معاون مباحث مركز شرطة شربين بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها مستخدما السلاح الأبيض "مطواة" المضبوطة وإرشاده على نحو التصوير الوارد بشهادة الشاهد وعزى قصده من ذلك غزهقا روحه.