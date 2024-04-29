تعرف على سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 29 أبريل 2024

الإثنين 29/أبريل/2024 - 08:34 م

شهد سعر الدولار تراجعا طفيفا بختام تعاملات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، متأثرا بانتعاش خزينة البنك المركزي من الدولار الناتج عن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية والعالمية

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع وسجل في بنك مصر سجل 47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع .

وجاء أقل سعر للدولار في ميدبنك عند مستوي 47.55 للشراء و 47.65 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.97 جنيه للشراء و 48.07 للبيع.