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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

تعرف على سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 29 أبريل 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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شهد سعر الدولار تراجعا طفيفا بختام تعاملات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، متأثرا بانتعاش خزينة البنك المركزي من الدولار الناتج عن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية والعالمية

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع وسجل في بنك مصر سجل 47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع .

وجاء أقل سعر للدولار في ميدبنك عند مستوي 47.55 للشراء و 47.65 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.97 جنيه للشراء و 48.07 للبيع.

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