بحضور الرئيس السيسي.. ننشر أبرز القادة المشاركين في قمة البحرين

انطلقت منذ قليل أعمال القمة العربية 33 في مملكة البحرين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يلي أبرز القادة المشاركين في أعمال القمة.

ويحضر قمة البحرين كل من:

رئيس فلسطين محمود عباس.

ملك الأردن عبد الله الثاني.

رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.

رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.

رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرئيس السوري بشار الأسد.

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب: