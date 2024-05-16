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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بحضور الرئيس السيسي.. ننشر أبرز القادة المشاركين في قمة البحرين

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انطلقت منذ قليل أعمال القمة العربية 33 في مملكة البحرين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يلي أبرز القادة المشاركين في أعمال القمة.

ويحضر قمة البحرين كل من: 

  • رئيس فلسطين محمود عباس.
  • ملك الأردن عبد الله الثاني.
  • رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
  • رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.
  • رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.
  • رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.
  • رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.
  • رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.
  • رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.
  • أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
  • الرئيس السوري بشار الأسد.

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب: 

  • رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف
  • ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش
  • سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد
  • أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراءالشيخ  أحمد العبدالله.
  • رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.
  • رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودانعبدالفتاح البرهان، ينوب عنه وزيرالخارجية المكلف حسين عوض علي.
السيسي قمة البحرين