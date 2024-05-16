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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ولي العهد السعودي: المملكة تدعم الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة

ولى العهد السعدوي
ولى العهد السعدوي الأمير محمد بن سلمان
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أكد ولى العهد السعدوي الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في القمة العربية الـ33، أن المملكة تدعم الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقال: أولينا اهتمامًا بالغًا بالقضايا العربية لا سيما القضية الفلسطينية، ويجب إيجاد حل عادل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب ولي العهد السعودي، المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا إلى حل جميع النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية

وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، كما ستبحث القمة العديد من الملفات.

القمة العربية الـ33 ولى العهد السعدوي الأمير محمد بن سلمان الأوضاع الإنسانية في غزة المنامة