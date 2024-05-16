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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأرصاد: البلاد تتعرض لموجة حارة حتى الثلاثاء

موجة حارة
موجة حارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الجمعة 17 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة الى شديدة الحرارة علي أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه يشهد غدا  الجمعة  طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء، ونشاط رياح علي اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد . 

وأوضحت الأرصاد، أنه يشهد السبت 18 مايو الي الثلاثاء 21 مايو، نشاط رياح علي اغلب الانحاء علي فترات متقطعة. 

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 34 الى 36 درجة للعظمي والصغرى من 19 الى 25 درجة. 

الارصاد موجة حارة شديدة الحرارة